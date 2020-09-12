Гострудинспекция Башкирии выяснила причину гибели сотрудника аграрного колледжа

В тот день на территории учебного хозяйства в Илишевском районе 60-летний мужчина проводил трамбовку силосной массы. В какой-то момент он перевернулся на тракторе К-701. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался.

Установлено, что причиной смертельного несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: трактор К-701, на котором мастеру была поручена трамбовка сенажа, не предназначен для выполнения этой работы. Таким образом, эксплуатация данной машины не по назначению, отсутствие защитного устройства при опрокидывании привели к трагедии.

Во время расследования специалисты Гострудинспекции выяснили, что сельхозработы с апреля этого года мужчина выполнял по совместительству. Трудовой договор с ним не был оформлен, а зарплата в соответствующем порядке не выдавалась.