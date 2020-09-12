Молодой житель Башкирии погиб ночью на дороге

Молодой житель Башкирии минувшей ночью был сбит на дороге. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались смертельными.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано ночью, ближе к утру, в Альшеевском районе. По данным ГИБДД Башкирии, все случилось на 1 км автодороги, ведущей из д.Чуракаево в д.Каран.

Мужчина 35 лет, управляя иномаркой Skoda Rapid, совершил наезд на пешехода. Им оказался 20-летний мужчина. Он двигался по дороге в темной одежде и без светоотражающих элементов. Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что пешеход скончался на месте происшествия.

Напомним, что этой же ночью в республике погибла девушка. Она точно так же двигалась по дороге в темной одежде посреди ночи. Ее сбил несовершеннолетний житель республики.