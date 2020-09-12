Ночью в Башкирии насмерть разбился мужчина

В Башкирии за прошедшую ночь три дорога унесла жизни троих местных жителей. Еще одно ДТП произошло в Бижбулякском районе.

Напомним, что за минувшую ночь скончались два пешехода. Оба шли по проезжей части в темноте без светоотражающих элементов. Третья смерть была зафиксирована на 1 км дороги д.Богалюбовка-д.Хамутовка.

По сообщению ГИБДД Башкирии, по указанной дороге на мотоцикле «Иж Планета – 5» двигался 44-летний местный житель. Но мужчина не справился с рулевым управлением транспорта и съехал в левый кювет. И водитель, и его мотоцикл опрокинулись.