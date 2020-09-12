В Башкирии продолжают ремонтировать одну из важных трасс

Ежедневно по этому маршруту проезжают тысячи автомобилей. Равноудаленность трех городов друг от друга позволяет, например, жить на селе, и комфортно работать в городе. Или даже перемещаться из города в город по нескольку раз за день. Естественно, все это колоссальная нагрузка на дорожную инфраструктуру и дорожное покрытие.

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству