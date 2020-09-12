В Башкирии продолжают ремонтировать одну из важных трасс

В Башкирии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент на одной из важных трасс республики проводится работа по укладке второго слоя асфальта.
По трассе Стерлитамак-Салават ежедневно курсирует огромное количество автомобилей. Поток транспортных средств увеличивает нагрузку на дорогу.
Ранее, в начале лета, на участке 34-37 км был уложен первый слой асфальта. Сейчас рабочие приступили к укладке второго слоя, добавляя в смесь щебень высокой фракции. В Госкомитете Башкирии отметили, что асфальтобетонная смесь такого типа довольно прочная, что важно, учитывая значимость дороги.
Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству