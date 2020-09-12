В Башкирии продолжают ремонтировать одну из важных трасс

В Башкирии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент на одной из важных трасс республики проводится работа по укладке второго слоя асфальта.

По трассе Стерлитамак-Салават ежедневно курсирует огромное количество автомобилей. Поток транспортных средств увеличивает нагрузку на дорогу.

Ежедневно по этому маршруту проезжают тысячи автомобилей. Равноудаленность трех городов друг от друга позволяет, например, жить на селе, и комфортно работать в городе. Или даже перемещаться из города в город по нескольку раз за день. Естественно, все это колоссальная нагрузка на дорожную инфраструктуру и дорожное покрытие.

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

Ранее, в начале лета, на участке 34-37 км был уложен первый слой асфальта. Сейчас рабочие приступили к укладке второго слоя, добавляя в смесь щебень высокой фракции. В Госкомитете Башкирии отметили, что асфальтобетонная смесь такого типа довольно прочная, что важно, учитывая значимость дороги.

Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству