Погода на 13 сентября в Башкирии: пришла пора горячего чая

В это воскресенье в Башкирии будет довольно тепло, но, возможно, не для всех. Однако осенняя погода, судя по прогнозу, все-таки приближается.

В целом, по всей Башкирии синоптики обещают примерно одинаковую погоду. Осадков и вовсе ждать не стоит. Так что выходной день можно посвятить прогулкам, встречам с друзьями и походам. Но будьте осторожны. В некоторых районах республики ветер обещает быть довольно сильным и пронизывающим.

Погода в Уфе на 13 сентября

В Уфе в это воскресенье будет не очень холодно, но уже и не жарко. Утром синоптики обещают 8 градусов тепла и чистое небо. Днем, к 14 часам, воздух прогреется до 17 градусов. К этому времени выйдут небольшие облака, периодически перекрывая солнечные лучи.

К вечеру похолодает до 13 градусов. В течение всего дня ветер будет менять свои порывы от 1 до 6 метров в секунду. Осадков синоптики не предрекают.

Погода в Стерлитамаке на 13 сентября

В Стерлитамаке 13 сентября тоже будет довольно тепло. Но вот ветер к вечеру поднимется до 8 метров в секунду. К счастью, в это воскресенье в городе осадков не ожидается, так что можно и прогуляться.

Утром температура воздуха составит 9 градусов тепла. Днем станет теплее – до 17 градусов. К 20 часам воздух охладится до 12 градусов. Так что на вечерний променад лучше прихватить теплую кофту и предварительно погреться горячим чаем.

Погода в Нефтекамске на 13 сентября

В Нефтекамске 13 сентября, по сообщению синоптиков, будет почти такая же погода, что в Уфе и Стерлитамаке. Утро начнется с 8 градусов тепла и ясного солнечного неба. К 14 часам потеплеет до 17 градусов, но при этом выйдут облака.

Вечером станет прохладнее. Ненамного. К 20 часам ожидается 14 градусов тепла. А вот ветер может усилить ощущение прохлады, он поднимется аж до 9 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

Погода в Октябрьском на 13 сентября

Воскресенье в Октябрьском погодой особо не отличается от предыдущих трех прогнозов. Все по той же схеме: утром синоптики прогнозируют 8 градусов тепла и солнышко, днем – 17 и облачность, а вечером – до 13 градусов тепла.

Ветерок будет сдержанным, разгонится лишь до 6 метров в секунду. По данным синоптиков, осадков в городе не будет.

Погода в Белорецке на 13 сентября

А вот в Белорецке уже воскресенье будет чуть прохладнее. Утром сквозь облака солнце прогреет воздух до 6 градусов. Днем температура поднимется до 15 градусов, а вечером - понизится до 9 градусов.

Весь день будет облачным. Осадков не предвещают, но ветер разойдется до 8 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 13 сентября

В Кумертау 13 сентября тоже не ожидается ни осадков, ни жары, ни резкого холода. Утром синоптики пообещали 10 градусов тепла, днем – 17, вечером – до 12.