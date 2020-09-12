Житель Башкирии приобрел крупную партию наркотиков

Житель Башкирии приговорен к реальному и длительному сроку в колонии строгого режима. Мужчина попался во время раскладки наркотиков в одном из подъездов.

В Октябрьском городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, обвиненного в незаконном сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере. Суд установил, что противозаконными действиями мужчина занимался с весны этого года.

В суде установлено, что мужчина в период с марта по апрель текущего года приобрел у неизвестных лиц запрещенные вещества в крупном размере. Часть наркотиков он продал жительнице Белебея, при раскладке оставшейся партии по тайникам в подъезде многоквартирного дома был задержан сотрудниками полиции.

Пресс-служба Прокуратуры РБ

Сообщается, что преступник признал свою вину. Суд решил приговорить мужчину к 12 годам реального срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, отметили в Прокуратуре.