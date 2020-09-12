Житель Башкирии приобрел крупную партию наркотиков

Житель Башкирии приговорен к реальному и длительному сроку в колонии строгого режима. Мужчина попался во время раскладки наркотиков в одном из подъездов.
В Октябрьском городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, обвиненного в незаконном сбыте и хранении наркотиков в особо крупном размере. Суд установил, что противозаконными действиями мужчина занимался с весны этого года.
Сообщается, что преступник признал свою вину. Суд решил приговорить мужчину к 12 годам реального срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, отметили в Прокуратуре.