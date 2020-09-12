Житель Башкирии приобрел крупную партию наркотиков

В суде установлено, что мужчина в период с марта по апрель текущего года приобрел у неизвестных лиц запрещенные вещества в крупном размере. Часть наркотиков он продал жительнице Белебея, при раскладке оставшейся партии по тайникам в подъезде многоквартирного дома был задержан сотрудниками полиции.

Пресс-служба Прокуратуры РБ