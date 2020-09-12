Жительница Башкирии разместила в соцсетях экстремистскую книгу

Жительница Башкирии была оштрафована за нарушение законодательства. Женщина разместила на своей странице в соцсети книгу, признанную экстремисткой.

Проверку провел сотрудники Прокуратуры Сибая. Они установили, что 31-летняя местная жительница опубликовала на своей странице в соцсети книгу в электронном формате. А эта «литература» включена в перечень экстремистских материалов. Список опубликован на сайте Минюстиции России.