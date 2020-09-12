Следком заинтересовался происшествием в одной из школ Башкирии

Напомним, в этот день в школе №7 в Стерлитамаке обрушился потолок. Одна из плит полностью рухнула на пол, другая - треснула. По информации Следкома Башкирии и республиканской Прокуратуры, в этот момент в школе находился только охранник, детей и сотрудников не было.