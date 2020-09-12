Пойман житель Уфы, похитивший банкомат с 2,6 миллионами рублей
Полиция поймала мужчину, похитившего банкомат в Уфе. На момент
совершения преступления в банкомате находилась приличная сумма – 2,6 миллионов
рублей.
Кража произошла средь бела дня в июле этого года. Банкомат был
вывезен из супермаркета на ул. Ахметова.
В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина
обмотал терминал пленкой и выкатил его из торговой точки под видом технического
работника финансового учреждения. Сотрудникам уголовного розыска
республиканского МВД стало ясно, что злоумышленник основательно подготовился к
преступлению и напасть на его след будет не так-то просто.
Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Полиция установила, что по пути к супермаркету,
преступник трижды менял грузовик и водителей. А гараж, в котором временно
хранился банкомат, был арендован.
Вскоре полиции удалось найти мужчину. Им оказался
27-летний житель Аургазинского района. Полицейским и сотрудникам
спецназа во время совместной работы удалось вытащить злоумышленника из люка его
дорогого авто. Других варинтов не было, потому что мужчина заперся в машине.
Сейчас молодой человек дал признательные показания. По
предварительным данным, задержанный, сразу после кражи успел съездить на море.
Вернувшись, он успел приобрести «Mercedes S350». По словам подозреваемого,
деньги на новую машину он собрал еще до совершения кражи. Так ли это предстоит
проверить следователям, а пока что дорогостоящая иномарка изъята. По факту
кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Видео: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан