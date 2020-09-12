Пойман житель Уфы, похитивший банкомат с 2,6 миллионами рублей

Сейчас молодой человек дал признательные показания. По предварительным данным, задержанный, сразу после кражи успел съездить на море. Вернувшись, он успел приобрести «Mercedes S350». По словам подозреваемого, деньги на новую машину он собрал еще до совершения кражи. Так ли это предстоит проверить следователям, а пока что дорогостоящая иномарка изъята. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Фанис Ахметов, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан