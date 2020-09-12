В Уфе определили победителя 2-го сезона турнира «Терра Башкирия»

Айгуль Муратова из Чишминского района стала победительницей второго сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Сегодня на ипподроме «Акбузат» прошел финал соревнований среди жокеев-любителей.

Год назад Динис Курбанаев сотворил сенсацию. 13-летний мальчик обскакал опытных соперников в двух финалах и стал победителем первого сезона. Казалось бы, случайность, но нет. В нынешнем сезоне юный жокей-любитель вновь выиграл отборочный этап и вышел в финал, где считался фаворитом.

Хотел, чтобы отец выиграл. В прошлом году я, а в этом он. Чтобы честно было. Динис Курбанаев, победитель первого сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Второй сезон «Терры Башкирии» преподнес немало сюрпризов. Один из главных – девушка-победитель отборочных скачек. Айгуль Муратова из Чишминского района стала лучшей на восьмом этапе. 15-летняя жокей-любитель долго и упорно шла к своей цели. Она увлеклась скачками около 3 лет назад. Сейчас специально для участия в «Терре Башкирии» ей купили коня башкирской породы. Долгая и упорная подготовка дала свои плоды. В главном финале именно она и Динис Курбанаев разыграли два первых места.

Главный финал «Терры Башкирии» не оставил без внимания Радий Хабиров. Руководитель Башкортостана подготовил специальные призы для участников. Полмиллиона разыграли между жокеями-любителями и полмиллиона рублей – среди профессионалов.

Мы сделаем ремонт на ипподроме «Акбузат». До 2021 года разработаем план по спортивному коневодству. Привлечем сюда бюджетные деньги и бизнес. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот у жокеев-любителей все было жарко. В первой финальной скачке Айгуль Муратова уверенно взяла первое место, оставив позади Диниса Курбанаева. Во второй старт у девочки получился не самым удачным. Ей пришлось догонять лидеров, но несмотря на то, что она пересела на самую слабую лошадь, все равно сумела подойди к финишной прямой в тройке лидеров. Именно там Айгуль вновь обогнала Диниса Курбанаева буквально на полголовы.

Хочу заниматься профессионально. Сначала хотела у родителей попросить арабского скакуна, но здесь в дерби его не допустят, поэтому попрошу чистокровную породу. Айгуль Муратова, победитель второго сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия»