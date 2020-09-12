Уфа вдохновила Олега Газманова на создание песен

Две песни написал, пока в самолете летел. Одна песня про то, что мой друг ушел из дворца и все оставил. Очень смешная песня. А вторая «Мотороссы». Мне нравятся мотогонщики, все в коже, но они зовут себя байкерами. А мне хочется, чтобы русские слова были.

Олег Газманов, народный артист России