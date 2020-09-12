Уфа вдохновила Олега Газманова на создание песен

Народный артист России стал одним из хедлайнеров фестиваля «Сердце Евразии».
Ежегодный праздник искусств проходит в Башкортостане уже в пятый раз. Но в этот раз из-за пандемии программу сократили. Сегодня день посвящён 75-летию Великой Победы. На сцене были Аскар Абдразаков, группа «Аргымак», Любовь Казарновская, Пётр Дранга и Олег Газманов, который перед концертом он дал интервью телеканалу БСТ.
Напомним, соблюдаются санитарные нормы: в амфитеатр за Конгресс-холлом пускают только в масках, на входе проверяют температуру. Завершится фестиваль красочным салютом.