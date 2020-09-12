В Уфе стартовал международный турнир по регби-7 «Кубок союзных государств»

В столицу Башкортостана приехали гости из Беларуси, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. Сегодня прошли первые игры, финальные пройдут уже завтра.

К Уфе сейчас приковано внимание всех российских любителей регби-7. Из-за коронавируса международные соревнования по этому виду спорта – единичный случай. Перемещаться между странами – задача непростая. Тем ценнее, что в столицу Башкортостана приехали представители нескольких иностранных государств. Одна из таких команд – «Университет» из Узбекистана.

Перелет был не такой уж простой. В Москве были ожидания, транзиты, туда-сюда, но доехали. Как увидели тут обстоятельства, этот вообще чемпионат, забыли, что у нас ноги болят. Абдуворис Каримов, игрок РК «Университет» /Узбекистан/

Уфимская команда уверенно провела все матчи группового этапа. Последовательно хозяева поля обыграли соперников из Екатеринбурга, Беларуси и Узбекистана. Результат – первое место в своей четверке.

Приехали хорошие команды. Тут из премьер-лиги есть. Из других стран тоже приехали команды с хорошим уровнем. Булат Шамсутдинов, игрок РК «Уфа»

Завтра на стадионе «Динамо» пройдут решающие матчи турнира. Лучшие команды по итогам группового этапа начнут со стадии четвертьфинала.

Безусловно, переживали, что будет не такой конкурентоспособный турнир. Но мы видим, что каждый борется с каждым. Каждый матч интересный. Самое главное для местных болельщиков, что команда «Уфа» выступает успешно. Сергей Марков, спортивный директор Федерации регби России