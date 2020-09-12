В Уфе стартовал международный турнир по регби-7 «Кубок союзных государств»

В столицу Башкортостана приехали гости из Беларуси, Молдовы, Казахстана и Узбекистана. Сегодня прошли первые игры, финальные пройдут уже завтра.
К Уфе сейчас приковано внимание всех российских любителей регби-7. Из-за коронавируса международные соревнования по этому виду спорта – единичный случай. Перемещаться между странами – задача непростая. Тем ценнее, что в столицу Башкортостана приехали представители нескольких иностранных государств. Одна из таких команд – «Университет» из Узбекистана.
Уфимская команда уверенно провела все матчи группового этапа. Последовательно хозяева поля обыграли соперников из Екатеринбурга, Беларуси и Узбекистана. Результат – первое место в своей четверке.
Завтра на стадионе «Динамо» пройдут решающие матчи турнира. Лучшие команды по итогам группового этапа начнут со стадии четвертьфинала.
Тем временем за пределами стадиона работает «РегбиСабантуй». Это уличный фестиваль регби. Различные конкурсы и забавы здесь способны заинтересовать как детей, так и их родителей.