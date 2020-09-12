Блогер из Башкирии, лишившийся ног, покорил Эльбрус

«Я смог взойти на Эльбрус! Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются», – коротко написал о своем восхождении Рустам. К нему он готовился около полугода. Сначала предполагалось, что на гору он взойдет на специальных санях.

Но вскоре оказалось, что это невозможно. Идти пришлось на руках. Там, где многие на ногах проходят с трудом, а кто-то просто разворачивается, так и не дойдя до вершины. Профессиональные альпинисты, рассказывал на своей страничке в «Инстаграме» Рустам Набиев, отговаривали его от затеи. Но даже несмотря на плохое самочувствие из-за перепадов высоты, у блогера получилось покорить Эльбрус.