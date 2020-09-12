«Сбор встал»: умирающей девочке из Башкирии срочно нужна помощь

Полуторагодовалая Анелия из города Кумертау стремительно теряет навыки и вместе с этим шансы на лечение. У девочки спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Раньше эта болезнь считалась неизлечимой, сейчас же у малышки есть шанс благодаря новому препарату с космическим ценником. Цена жизни – 160 миллионов рублей. Если не сделать укол в течение нескольких месяцев, шансов выжить у девочки почти не останется. Молодые родители из Кумертау организовали автопробег в столице республики, чтобы привлечь внимание и реанимировать сбор.

Почти сотня неравнодушных людей и реальный шанс на нормальную жизнь. У этой малышки спинальная мышечная атрофия второго типа. Анелии всего полтора года, и в самом начале жизненного пути судьба преподнесла ей тяжелейшее испытание. Родители девочки узнали о диагнозе 2 месяца назад, сбор средств был объявлен сразу же, для выздоровления ребенка необходим укол препарата «Золгенсма» в течение полугода. Но стоимость лекарства – 160 миллионов рублей.

С момента выхода нашего первого репортажа в эфир семье удалось собрать почти 9 миллионов рублей. И все это благодаря волонтерам, настоящим волшебникам, воплощающим сказку наяву для Анелии. Но сейчас пожертвования от неравнодушных людей значительно сократились.

Нам помогает простой народ, с его помощью мы собрали 8,7 млн рублей. А сейчас сбор встал. Мы приехали в Уфу на реабилитацию, потому что в нашем городе такой возможности нет. Эвелина Рафгутдинова, мама Анелии

Главное – жить. Это сейчас ключевое слово в судьбе Анелии. Хотя родной Кумертау и не может дать девочке курсы реабилитации, его жители оказывают семье активную помощь. Кстати, там недавно прошел первый автопробег в честь Анелии, что, несомненно, принесло свои плоды, но увы, даже этой огромной поддержки пока недостаточно. Поэтому сегодня Кумертау приехал в Уфу.

Также в автофлешмобе участвовали жители из Ишимбая, Мелеуза, Стерлитамака, Федоровки и Уфы. В этот день внимание к большой проблеме маленького человека привлекала колонна из 30 машин.

Маршрут был построен по центральным улицам столицы республики. Автомобили были украшены флагами с хэштэгом #АнелияЖиви. На стеклах наклейки с реквизитами для помощи, а на дверях смайлики – именно так ласково называют детей с этим заболеванием, от аббревиатуры СМА.