В Башкирии мужчина увидел во сне мечеть и построил её

В Благовещенском районе жители своими силами построили молитвенный дом. Инициатор строительства Фариль Мурсалов говорит, что вид здания и даже его название ему пришли во сне. Старая мечеть размещалась в бывшем ФАПе. На возведение новой ушло 6 лет.

Самая юная верующая наизусть знает суры Корана. Ее дедушка Фариль Мурсалов стал инициатором строительства мечети в деревне Биштиново. То, как она будет выглядеть и внутри, и снаружи, ему приснилось. Причем молитвенный дом был как будто под светом – отсюда и название «Нур». Раньше мечеть размещалась в здании бывшего ФАПа, совсем недавно его снесли.

Я начал строить мечеть, я молился. Сколько мне дано средств, сил, умений, я строитель сам. Я сюда вложу. Я достиг своей цели, я сплотил народ. И сам стал религиозным, и они. Фариль Мурсалов, имам-хатиб мечети

Строили всей деревней, каждый кирпич положен от имени конкретного человека. Помощь приходила и от незнакомых людей. Старожил деревни Рима Ахметшина почти полвека преподавала в Биштиново. И нынешний имам-хатиб Фариль Мурсалов – ее ученик. Теперь они поменялись ролями, и уже он учит тонкостям ислама. Римма Ахметшина на пенсии выучила арабский язык.

Я преподавала в свое время, теперь он мне преподавал. Он меня научил читать, писать на этом языке. Я вышла на пенсию и стала читать намаз, мне 83, и вот я читаю с тех пор. Римма Ахметшина, жительница д. Биштиново

Новый молитвенный дом появился сегодня и в селе Кармышево Альшеевского района. Для жителей это стало большим событием. Меценатом выступил выходец из деревни, заслуженный строитель республики Раис Саубанов. Мечеть разместилась на горе, у подножия течет Белая – место выбрано живописное. Строили ее 8 лет.

Это дом духовенства и религии. Для детей полезно. Взрослым для душевного покоя. Мы рады. Для будущего это прекрасно. Рамзиля Искандарова, жительница с. Кармышево