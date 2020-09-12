В Башкирии мужчина увидел во сне мечеть и построил её

В Благовещенском районе жители своими силами построили молитвенный дом. Инициатор строительства Фариль Мурсалов говорит, что вид здания и даже его название ему пришли во сне. Старая мечеть размещалась в бывшем ФАПе. На возведение новой ушло 6 лет.
Самая юная верующая наизусть знает суры Корана. Ее дедушка Фариль Мурсалов стал инициатором строительства мечети в деревне Биштиново. То, как она будет выглядеть и внутри, и снаружи, ему приснилось. Причем молитвенный дом был как будто под светом – отсюда и название «Нур». Раньше мечеть размещалась в здании бывшего ФАПа, совсем недавно его снесли.
Строили всей деревней, каждый кирпич положен от имени конкретного человека. Помощь приходила и от незнакомых людей. Старожил деревни Рима Ахметшина почти полвека преподавала в Биштиново. И нынешний имам-хатиб Фариль Мурсалов – ее ученик. Теперь они поменялись ролями, и уже он учит тонкостям ислама. Римма Ахметшина на пенсии выучила арабский язык.
Новый молитвенный дом появился сегодня и в селе Кармышево Альшеевского района. Для жителей это стало большим событием. Меценатом выступил выходец из деревни, заслуженный строитель республики Раис Саубанов. Мечеть разместилась на горе, у подножия течет Белая – место выбрано живописное. Строили ее 8 лет.
Планируется оборудовать территорию вокруг Нур-Имана – построить лестницу к реке, организовать детские площадки и сделать этот уголок местом притяжения не только сельчан, но и жителей всей республики.