В Башкирии открыли совмещенную школу-детсад на 180 мест

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района распахнула двери новая школа. Учебное заведение рассчитано на 120 мест. К тому же оно совмещено с детским садом на 60 детей. Их строительство шло по проекту «100 объектов к 100-летию республики».

Такую оценку своей школе дают сами ученики. Яркая и долгожданная. Ее открытие стало настоящим праздником для всего села Кшлау-Елга. Пока шла стройка, детям приходилось учиться в другой деревне. Новая школа появилась на месте старой, которой, по сути, не помог бы даже капитальный ремонт.

Фактически тут были 5 приспособленных зданий, деревянных. Самое старое – это бывшая мечеть 1908 года постройки, это служило нам спортзалом. Остальные тоже были ничуть не лучше. Амин Шавалиев, директор школы с. Кшлау-Елга /2000-2019 гг./

Теперь же на этом месте двухэтажное современное яркое здание. Лента перерезана, символический ключ вручен директору, и школа официально открыта. Она рассчитана на 120 учеников. Внутри просторные коридоры и кабинеты. В проект включили даже лифт для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Да и здоровью всех детей здесь уделили особое внимание.

Медпункт большой: занимает 73 квадратных метра. Здесь будет вести прием фельдшер. Есть и процедурный кабинет, и стоматологический. В самое ближайшее время здесь появится оборудование, и о проблемах с зубами детям можно будет забыть.

В новой школе даже уроки проходят по-другому, говорят ученики. А современные технологии превращают занятия в увлекательное путешествие.

Мне даже больше нравится ходить в новую школу. Эта школа больше в два раза, можно сказать. Все классы отличные, все нравится. Нуранил Садиков, ученик 8-го класса школы с. Кшлау-Елга

Объект обошелся в 170 млн рублей. Дополнительно приобрели 15 рециркуляторов воздуха. Поэтому никакая зараза порог школы не переступит.

В этом году республика выделит еще 6 млн 631 тысячу, с софинансированием района это еще 340 тысяч рублей. И на эти деньги мы будем дооборудованием кабинетов заниматься. Азат Файзуллин, директор школы с. Кшлау-Елга

Изюминка Аскинского района – новый образовательный объект, и школа, и детский сад одновременно. Причем не только для детей села Кшлау-Елга. Сюда на обучение будут подвозиться дети из 5 населенных пунктов. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

К слову, детский сад совмещен со школой и рассчитан на 60 детей. То, что оба образовательных учреждения находятся в одном месте, несомненный плюс, говорят родители

В следующем году сын пойдет в первый класс, а дочка останется в садике. И удобно будет их забирать и из садика, и из школы. Эльза Галиева, жительница с. Кшлау-Елга

Появление образовательных учреждений дало толчок и для развития инфраструктуры села.

В том году мы смогли в деревне сделать газификацию, построить дорогу, открыть мечеть. И вот мы открываем школу. В дальнейшем по проекту у нас здесь будет идти строительство теплого гаража для этой школы как раз. Ришат Дихин, глава администрации Аскинского района