В Башкирии открыли совмещенную школу-детсад на 180 мест

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района распахнула двери новая школа. Учебное заведение рассчитано на 120 мест. К тому же оно совмещено с детским садом на 60 детей. Их строительство шло по проекту «100 объектов к 100-летию республики».

Такую оценку своей школе дают сами ученики. Яркая и долгожданная. Ее открытие стало настоящим праздником для всего села Кшлау-Елга. Пока шла стройка, детям приходилось учиться в другой деревне. Новая школа появилась на месте старой, которой, по сути, не помог бы даже капитальный ремонт.

Фактически тут были 5 приспособленных зданий, деревянных. Самое старое – это бывшая мечеть 1908 года постройки, это служило нам спортзалом. Остальные тоже были ничуть не лучше.

Амин Шавалиев, директор школы с. Кшлау-Елга /2000-2019 гг./

Теперь же на этом месте двухэтажное современное яркое здание. Лента перерезана, символический ключ вручен директору, и школа официально открыта. Она рассчитана на 120 учеников. Внутри просторные коридоры и кабинеты. В проект включили даже лифт для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Да и здоровью всех детей здесь уделили особое внимание.

Медпункт большой: занимает 73 квадратных метра. Здесь будет вести прием фельдшер. Есть и процедурный кабинет, и стоматологический. В самое ближайшее время здесь появится оборудование, и о проблемах с зубами детям можно будет забыть.

В новой школе даже уроки проходят по-другому, говорят ученики. А современные технологии превращают занятия в увлекательное путешествие.

Мне даже больше нравится ходить в новую школу. Эта школа больше в два раза, можно сказать. Все классы отличные, все нравится.

Нуранил Садиков, ученик 8-го класса школы с. Кшлау-Елга

Объект обошелся в 170 млн рублей. Дополнительно приобрели 15 рециркуляторов воздуха. Поэтому никакая зараза порог школы не переступит.

В этом году республика выделит еще 6 млн 631 тысячу, с софинансированием района это еще 340 тысяч рублей. И на эти деньги мы будем дооборудованием кабинетов заниматься.

Азат Файзуллин, директор школы с. Кшлау-Елга

Изюминка Аскинского района – новый образовательный объект, и школа, и детский сад одновременно. Причем не только для детей села Кшлау-Елга. Сюда на обучение будут подвозиться дети из 5 населенных пунктов.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

К слову, детский сад совмещен со школой и рассчитан на 60 детей. То, что оба образовательных учреждения находятся в одном месте, несомненный плюс, говорят родители

В следующем году сын пойдет в первый класс, а дочка останется в садике. И удобно будет их забирать и из садика, и из школы.

Эльза Галиева, жительница с. Кшлау-Елга

Появление образовательных учреждений дало толчок и для развития инфраструктуры села.

В том году мы смогли в деревне сделать газификацию, построить дорогу, открыть мечеть. И вот мы открываем школу. В дальнейшем по проекту у нас здесь будет идти строительство теплого гаража для этой школы как раз.

Ришат Дихин, глава администрации Аскинского района

Добрым знаком на открытии послужил один момент. Под крышей школы гнезда свили ласточки. По народным приметам, это принесет удачу в делах. А в данном случае успехи ждут ребят еще и в учебе.