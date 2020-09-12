В Башкирии открыли совмещенную школу-детсад на 180 мест

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района распахнула двери новая школа. Учебное заведение рассчитано на 120 мест. К тому же оно совмещено с детским садом на 60 детей. Их строительство шло по проекту «100 объектов к 100-летию республики».
Такую оценку своей школе дают сами ученики. Яркая и долгожданная. Ее открытие стало настоящим праздником для всего села Кшлау-Елга. Пока шла стройка, детям приходилось учиться в другой деревне. Новая школа появилась на месте старой, которой, по сути, не помог бы даже капитальный ремонт.
Теперь же на этом месте двухэтажное современное яркое здание. Лента перерезана, символический ключ вручен директору, и школа официально открыта. Она рассчитана на 120 учеников. Внутри просторные коридоры и кабинеты. В проект включили даже лифт для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Да и здоровью всех детей здесь уделили особое внимание.
Медпункт большой: занимает 73 квадратных метра. Здесь будет вести прием фельдшер. Есть и процедурный кабинет, и стоматологический. В самое ближайшее время здесь появится оборудование, и о проблемах с зубами детям можно будет забыть.
В новой школе даже уроки проходят по-другому, говорят ученики. А современные технологии превращают занятия в увлекательное путешествие.
Объект обошелся в 170 млн рублей. Дополнительно приобрели 15 рециркуляторов воздуха. Поэтому никакая зараза порог школы не переступит.
К слову, детский сад совмещен со школой и рассчитан на 60 детей. То, что оба образовательных учреждения находятся в одном месте, несомненный плюс, говорят родители
Появление образовательных учреждений дало толчок и для развития инфраструктуры села.
Добрым знаком на открытии послужил один момент. Под крышей школы гнезда свили ласточки. По народным приметам, это принесет удачу в делах. А в данном случае успехи ждут ребят еще и в учебе.