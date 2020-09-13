Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в начале недели

В Башкирии существенно изменится погода. Это произойдет в начале следующей недели. Жителей республики предупредили о заморозках и дождях местные метеорологи.

Так, в понедельник, 14 сентября, прогнозируется сильное снижение температуры. Столбик термометра ночью опустится до -2 градусов.

Ночью преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха +14,+19°. пресс-служба Башгидрометцентра

Температура продолжится снижаться и на следующий день. Во вторник, 15 сентября, днем ожидается всего 10 градусов тепла.