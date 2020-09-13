В Башкирии насмерть разбился мужчина на мопеде

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 60-летнего жителя Мечетлинского района. Мужчина разбился на мопеде. О подробностях смертельного ДТП сообщили в ГИБДД по РБ.

Известно, что трагедия произошла в деревне Большая Ока на улице Мира. Погибший не справился с управлением и съехал в кювет. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину: его травмы оказались несовместимы с жизнью.