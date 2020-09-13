«Из идейных соображений»: девушка из Уфы объяснила, почему питается на помойках

Беру все, что хорошо лежит: одежда, еда, техника. То, что нельзя съесть, можно переработать и приготовить что-нибудь. Например, из кефира я делаю сыр. Одежду, как правило, продаю или обмениваю. Людям обычно все равно, что мы делаем. Я фриганю не из экономических соображений, хотя «деньги лишними не бывают», а из идейных.

Екатерина, последовательница фриганизма