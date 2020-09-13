«Из идейных соображений»: девушка из Уфы объяснила, почему питается на помойках

В современном мире набирает популярность такое течение как фриганизм. Последователи данной философии стремятся исключить себя из экономической жизни и свести к минимуму потребление ресурсов. Одна из последовательниц течения из Уфы рассказала корреспондентам «Правмира», почему она питается на помойках.
Екатерине (имя изменено, - прим.ред) 20 лет. Она стала фриганкой из идеологических соображений. По ее словам, она ест только то, что находит в мусорных баках, а покупает в магазинах лишь средства гигиены и приправы для блюд. Такой образ жизни Катя ведет уже на протяжении двух лет.
Справка
Фриганизм — стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Его приверженцы ограничивают своё участие в традиционной экономической жизни и стремятся к минимизации потребляемых ресурсов. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют свалки, мусорные контейнеры.
Фото: https://narodna-pravda.ua