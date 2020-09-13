«Из идейных соображений»: девушка из Уфы объяснила, почему питается на помойках

В современном мире набирает популярность такое течение как фриганизм. Последователи данной философии стремятся исключить себя из экономической жизни и свести к минимуму потребление ресурсов. Одна из последовательниц течения из Уфы рассказала корреспондентам «Правмира», почему она питается на помойках.

Екатерине (имя изменено, - прим.ред) 20 лет. Она стала фриганкой из идеологических соображений. По ее словам, она ест только то, что находит в мусорных баках, а покупает в магазинах лишь средства гигиены и приправы для блюд. Такой образ жизни Катя ведет уже на протяжении двух лет.

Беру все, что хорошо лежит: одежда, еда, техника. То, что нельзя съесть, можно переработать и приготовить что-нибудь. Например, из кефира я делаю сыр. Одежду, как правило, продаю или обмениваю. Людям обычно все равно, что мы делаем. Я фриганю не из экономических соображений, хотя «деньги лишними не бывают», а из идейных.

Екатерина, последовательница фриганизма

Справка

Фриганизм — стиль жизни, отрицающий принципы потребительства. Его приверженцы ограничивают своё участие в традиционной экономической жизни и стремятся к минимизации потребляемых ресурсов. В качестве источника продуктов питания и других материальных благ фриганы используют свалки, мусорные контейнеры.

Фото: https://narodna-pravda.ua

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