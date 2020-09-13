В Башкирии более 8 тысяч человек заразились коронавирусом

В Башкирии увеличилось число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в республике за минувшие 24 часа обнаружено еще 32 человека с положительным результатом на covid-19. Общее число инфицированных на сегодняшний день достигло 8 193.

Стоит отметить, что 7 719 из них удалось побороть болезнь. За прошедшие сутки из больниц с выздоровлением было выписано 9 человек.