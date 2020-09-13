В Башкирии заживо сгорел водитель иномарки, влетевшей в столб

На трассе в Башкирии произошла страшная авария, унесшая жизнь молодого уфимца. Все произошло в Чишминском районе близ деревни Арсланово. О подробностях трагедии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Погибшему мужчине было 32 года. Он был за рулем Mazda 6, когда на высокой скорости влетел в столб. По предварительной версии, уфимец не справился с управлением.