В Башкирии заживо сгорел водитель иномарки, влетевшей в столб

На трассе в Башкирии произошла страшная авария, унесшая жизнь молодого уфимца. Все произошло в Чишминском районе близ деревни Арсланово. О подробностях трагедии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Погибшему мужчине было 32 года. Он был за рулем Mazda 6, когда на высокой скорости влетел в столб. По предварительной версии, уфимец не справился с управлением.

Около четырех часов утра 13 сентября водитель автомобиля «Мазда» ехал в сторону Самары и столкнулся с П-образной опорой на разделительной полосе. В результате столкновения машина загорелась, а водитель скончался на месте ЧП.

пресс-служба ГИБДД

В настоящее время начато разбирательство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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