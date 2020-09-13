В лесах Башкирии за день потерялись 15 грибников

Перед походом в лес взять заряженный телефон, питьевую воду, запас продуктов, спички и фонарь, а также сообщить родственникам о своем маршруте. Кроме того, необходимо надеть яркую непромокаемую одежду. Если вы заблудились и нет связи, идите вдоль ручья вниз по течению. Систематически останавливайтесь и внимательно прислушивайтесь. Если слышен шум, идите на него. Так лай собаки и гудки автомобиля слышны за 2-3 км, шум трактора за 3-4 км, гудки тепловоза– 4-5 км.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС