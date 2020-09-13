Житель Башкирии убил свою возлюбленную из-за фразы «не мужик»

Житель Башкирии убил свою любовницу. Об этом сообщили в МВД по РБ. По данным ведомства, перед смертью женщина была жестоко избита.
Все произошло в городе Нефтекамске. Пара выпивала и в какой-то момент между возлюбленными произошел конфликт. В словесной перепалке женщина назвала своего приятеля «не мужиком». Именно эта фраза заставила мужчину наброситься на жертву с кулаками.
Как выяснилось позже, женщину можно было спасти, но мужчина оставил ее умирать на полу, думая, что она просто отключилась. Умерла местная жительница под утро.
Теперь житель Нефтекамска приговорен к 6,5 годам колонии строго режима. Свою вину он признал полностью.
Фото: news.myseldon.com