СМИ: в Уфе планируется рейдерский захват Демского рынка

В Уфе планировался рейдерский захват Демского рынка. Данную информацию опубликовало издание "Башинформ" со ссылкой на Башпотребсоюз. В частности, в захвате подозревается экс-председатель Совета «Демской торговой базы» Дамир Ермеев.
Уточняется, что Ермеев после своего отстранения неоднократно вносил изменения в сведения в ЕГРЮЛ о руководителе юридического лица, предоставляя в налоговый орган поддельные документы о его избрании.
По итогам проверки, инициированной новым руководством рынка, бывшее правление сдавали в аренду торговые помещения нескольким индивидуальным предпринимателям по явно заниженным ставкам — 350-400 рублей за квадратный метр. Далее частники сдавали эти же площади субарендаторам по ставке 1500-1800 рублей за квадратный метр.
Также 8 сентября 2020 года под руководством Ермеева ряд лиц вывезли документы и имущество из офиса «Демского рынка». Данный инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения (видео имеется в распоряжении редакции), размещенной на территории базы. Местонахождение пропавшего установить не удалось по сей день, отмечают в пресс-службе.