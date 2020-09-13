СМИ: в Уфе планируется рейдерский захват Демского рынка

Ермеев предоставлял в налоговый орган документы о якобы проведенных собраниях пайщиков, где он вновь избран председателем Совета. Также на данных «созывах» приняты решения о выходе из системы региональной кооперации и изменении Устава потребительского общества в части исключения контрольных функций Башпотребсоюза. Нами обжалованы все указанные действия, также поданы заявления в правоохранительные органы для дачи правовой оценки его действий и привлечении к установленной законом ответственности.

Ильдар Исангулов, председатель Совета «Демской торговой базы»