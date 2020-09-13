В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 18-летняя девушка

В Уфе ведутся поиски без вести пропавшей 18-летней Полины Шутковой. Девушка пропала три назад, 11 сентября. Полина ушла из дома и не вернулась.

По данным волонтеров "Поиск детей-Уфа", на девушке в день исчезновения были:

Бордовая куртка, черная юбка до колен, черные плотные колготки, черные туфли.

Приметы Полины: 

Рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Если вам известно местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам телефонов:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа": 8-927-969-89-19

Дополнительный: +7 996 106-56-69  