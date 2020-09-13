В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 18-летняя девушка

В Уфе ведутся поиски без вести пропавшей 18-летней Полины Шутковой. Девушка пропала три назад, 11 сентября. Полина ушла из дома и не вернулась.
По данным волонтеров "Поиск детей-Уфа", на девушке в день исчезновения были:
Бордовая куртка, черная юбка до колен, черные плотные колготки, черные туфли.
Приметы Полины:
Рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Если вам известно местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам телефонов:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).
Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа": 8-927-969-89-19
Дополнительный: +7 996 106-56-69