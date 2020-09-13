В Башкирии на избирательных участках проголосовало более миллиона человек

В Башкирии проходят выборы депутатов в госсоветы и райсоветы. По данным ЦИК РБ, жители республики показывают достаточно высокую явку. По состоянию на 18:00, участие в голосовании приняли более 1 млн человек (1 017 647).
Явка составляет 44,35%. Для сравнения, на выборах депутатов в представительные органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года на это же время проголосовало свыше 62%.
Стоит добавить, что среди городских округов явка составила 27,25 %, средний процент явки среди муниципальных районов – 55 %.
Высокую активность среди городского населения сохранил город Сибай, там проголосовало 54,42% избирателей.
Среди сельских районов традиционно высокая явка у избирателей Благоварского района, в котором уже проголосовали 75,80%. В Татышлинском районе – 74,87%, в Шаранском – 70,19%.
На дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Новиковскому избирательному округу № 14 и Металлургическому избирательному округу № 35 по системе «Мобильный избиратель» по состоянию на 18.00 часов проголосовало 80 человек, что составляет 63,49 % от общего числа подавших заявления.