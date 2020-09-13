В Башкирии завершился Единый день голосования

В республике закрылись избирательные участки. Члены комиссии ведут подсчет голосов. Напомним, еще 11 сентября стартовало досрочное голосование в Башкортостане. Жители республики выбирали муниципальных депутатов, также проходили дополнительные выборы в Государственное собрание республики. Из-за пандемии коронавируса избирательный процесс растянули на три дня.

В Единый день голосования в Башкортостане прошли 200 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы в Госсобрание, а также выборы муниципальных депутатов. Как сообщили в республиканском ЦИКе, ровно в семб часов утра открылись все 3011 избирательных участков. В списке избирателей - 2 млн 294 тысячи 480 человек.

Первый избиратель в деревне Чингизово Баймакского района пришел уже через десять минут после открытия. Эти выборы Нурия Султангильдина запомнит надолго, ей вручили сувенир. Всего же в районе в Единый день голосования образованы 80 УИКов.

В Кумертау – выборы депутатов в местный Горсовет. Работали 26 избирательных участков. Самыми активными оказались жители частного сектора. Коллектив детского дома голосовал на рабочем месте. Члены УИК прибыли сюда с переносной урной.

В Иглинском районе открылись 42 избирательных участка. В списке избирателей – более 46 тысяч человек. Людмила Кухтина призналась, что всегда мечтала первой проголосовать на выборах, и сегодня это получилось сделать.

Свой выбор сделал и глава администрации Иглинского района Николай Самойленко. Он выразил надежду, что избранные депутаты оправдают доверие земляков.

13 сентября в Башкортостане прошли и дополнительные выборы в Госсобрание республики. 12 кандидатов – по Новиковскому избирательному округу №14 и Металлургическому избирательному округу №35. По словам представителей УИК, обстановка и на досрочном голосовании, и в заключительный день была спокойной.

На избирательных участках практиковали и выезды на дом. 82-летняя жительница Уфы Фандида Анасова самостоятельно посетить УИК не смогла по состоянию здоровья, но свой голос все же отдала. Члены избирательной комиссии прибыли к ней домой с выносной урной.

ЦИК Башкортостана подводит итоги Единого дня голосования. Среди городов средний процент явки – 27,25%, среди муниципалитетов – 55%. Высокую активность избирателей сохранил Сибай – более 54%. Среди районов – Благоварский, Татышлинский и Шаранский – от 70 до почти 76%.