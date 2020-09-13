Флешмоб в национальных костюмах и фейерверк: в Уфе прошел V фестиваль «Сердце Евразии»

«Сердце Евразии» всё-таки забилось в этом году в Уфе. Ежегодно фестиваль проводят летом, но из-за пандемии проведение праздника было под вопросом. Однако организаторы предприняли меры безопасности: в амфитеатр за Конгресс- холлом пускали только в маске и после проверки температуры. Также в этом году была сокращена программа – праздник продлился всего два дня. Хедлайнерами стали Пелагея и Олег Газманов. В рамках фестиваля прошёл флэшмоб в национальных костюмах. По традиции фестиваль завершился красочным салютом.

Путь к «Сердцу Евразии» лежал в этом году через контрольные рамки. На входах в амфитеатр за Конгресс-холлом проверка температуры, а ещё пропуск только при наличии маски.

Маска – как обязательный аксессуар и к национальной одежде. Шествие в костюмах разных народов ежегодно сопровождает фестиваль «Сердце Евразии». В этот раз ограничились флэшмобом. Башкиры, русские, удмурты, казахи и марийцы – водили хороводы семь национальностей.

Фотографии в одежде своего народа выкладывали в соцсети, не забывая про хэштеги #МойНациональныйКостюм и #МиллиКостюм. Лучшие кадры участников опубликуют в фотокалендаре на следующий год.

Открыла фестиваль Надежда Бабкина. Певица встретилась с Главой республики Радием Хабировым. Народная артистка России пообещала помочь с организацией другого масштабного международному фестиваля. В Башкортостане в следующем году пройдёт Всемирная фольклориада. Так что «Сердце Евразии» стало некой репетицией перед ещё одним крупным праздником искусств.

После долгого перерыва впервые офлайн на сцену вышла Пелагея. С начала пандемии певица выступала только в сети. Уфа вдохновила на создание новых произведений. Олег Газманов на пути к «Сердцу Евразии» сочинил две песни.

Второй день фестиваля посвятили 75-летию Великой Победы. Олег Газманов начал своё выступление с песни «Бессмертный полк». Аскар Абдразаков в сопровождении эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии исполнил военные песни.

В этом году поменялось и техническое оснащение. Звук стал чище. Не только слышать, но и видеть: к сцене добавили подиум, установили больше 200 квадратных метров экранов.