В Уфе мужчина ограбил магазин для взрослых

Накануне в Уфе произошел курьезный случай - неизвестный ограбил магазин для взрослых. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Воришка проник в магазин в два часа ночи, и в этот момент сработала сигнализация. Он похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места. Управляющий магазина обратился с заявлением в полицию. Правоохранители рассказали, что налетчик управился за три минуты.

Криминалисты обнаружили на месте произошедшего следы обуви и рук. Кроме того, они изъяли видеозаписи с камеры видеонаблюдения. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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