В Уфе мужчина ограбил магазин для взрослых

Воришка проник в магазин в два часа ночи, и в этот момент сработала сигнализация. Он похитил шесть тысяч рублей и скрылся с места. Управляющий магазина обратился с заявлением в полицию. Правоохранители рассказали, что налетчик управился за три минуты.