На этой неделе в Башкирии выпадет снег

В конце рабочей недели в Башкирии ожидается выпадение снега. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. К тому же, метеоролог предсказал холодные ночи и заморозки.

В целом же, в Европейской части России ожидается повышение температуры. Это произойдет в четверг, 17 сентября. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в эти дни прогреется до 21-23 градусов.

Вильфанд также добавил, что такая холодная погода является предвестником бабьего лета.

Напомним, сегодня, 14 сентября синоптики Башгидрометцентра прогнозируют в заморозки и сильный ветер.