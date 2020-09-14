В деревне Башкирии заложили капсулу времени

Первый шаг к строительству Парка Победы в деревне Ильтиряково сделан. На месте пустыря местные жители и активисты ОНФ заложили капсулу времени.

Это письмо, которое наши потомки прочтут через 25 лет. В ней вписаны имена погибших и вернувшихся с победой ветеранов Великой Отечественной войны, выходцев из Ильтиряково. На этом поле в течение года местные власти планируют возвести Парк Победы, площадь которого составит свыше тысячи квадратных метров.