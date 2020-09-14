В Уфе целый микрорайон страдает от наглого наркоторговца

Жители микрорайона Яркий в Уфе столкнулись с ужасной проблемой. В одну из многоэтажек заселился наркоторговец. Теперь жильцы дома постоянно натыкаются на следы жуткого соседства.

Продавец наркотиков не гнушается приглашать покупателей прямо к себе домой. Наркоманы шумят по ночам, разбрасывают использованные шпицы в подъезде, лифте.

Камере слеженияудалось снять одного из маргиналов, который не побоялся уколоться прямо в лифте.

Жильцы микрорайона уже вызывали полицейских, однако никакого результата пока не получили. Сообщить о точке распространения наркотиков можно также на сайте МВД по Башкирии.

Здесь каждый может анонимно сообщить о местах распространения или употребления наркотиков на территории республики Башкортостан. Любая информация будет немедленно передана для проверки в кратчайшие сроки в оперативные службы МВД по РБ: 02.мвд.рф пресс-служба МВД по РБ