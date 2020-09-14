В Уфе целый микрорайон страдает от наглого наркоторговца

Жители микрорайона Яркий в Уфе столкнулись с ужасной проблемой. В одну из многоэтажек заселился наркоторговец. Теперь жильцы дома постоянно натыкаются на следы жуткого соседства.
Продавец наркотиков не гнушается приглашать покупателей прямо к себе домой. Наркоманы шумят по ночам, разбрасывают использованные шпицы в подъезде, лифте.
Камере слеженияудалось снять одного из маргиналов, который не побоялся уколоться прямо в лифте.
Жильцы микрорайона уже вызывали полицейских, однако никакого результата пока не получили. Сообщить о точке распространения наркотиков можно также на сайте МВД по Башкирии.
Фото и видео: соцсети.