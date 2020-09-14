Житель Уфы провел в овраге пять часов, ожидая помощи

Вчера, в 22:30, в ИДЦ города Уфы поступила информация, что в овраг в лесном массиве в районе ул. Чудинова, 2 упал мужчина. На место были направлены сотрудники ПСО и бригада скорой помощи. По прибытии было установлено, что 54-летний уфимец направлялся по лесной тропинке от железнодорожной платформы «1629 километр» в сторону ул. Блюхера. В темноте мужчина оступился и упал в овраг, глубиной около двух метров.

пресс-служба Управления гражданской защиты