Житель Уфы провел в овраге пять часов, ожидая помощи
Уфимские спасатели помогли выбраться местному жителю из оврага, в котором он провел пять часов. Мужчина шел по лесной тропинке и не заметил в сумерках яму. Самостоятельно он выбраться не смог, к тому же, при падении он потерял свой телефон.
Вчера, в 22:30, в ИДЦ города Уфы поступила информация, что в овраг в лесном массиве в районе ул. Чудинова, 2 упал мужчина. На место были направлены сотрудники ПСО и бригада скорой помощи. По прибытии было установлено, что 54-летний уфимец направлялся по лесной тропинке от железнодорожной платформы «1629 километр» в сторону ул. Блюхера. В темноте мужчина оступился и упал в овраг, глубиной около двух метров.
пресс-служба Управления гражданской защиты
Мужчина попытался привлечь внимание крикам. К счастью, его услышала женщина, которая и вызвала спасателей.
Сейчас жизни уфимца ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.