Житель Башкирии трагически погиб в сгоревшем доме

13 сентября в деревне Каран-Бишинды Туймазинского района произошёл пожар. Огнем охватило небольшой частный дом. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.
Когда пожарные прибыли к горящему дому, огонь охватил уже всю постройку. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что дом был полностью разрушен. На пепелище было найдено тело мужчины. Оказалось, погибший временно проживал в доме.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.