«Везде была примером»: в Уфе почтили память профессора Дины Лазаревой

На Южном кладбище в Уфе открыли бюст заслуженному деятелю науки России и Республики Башкортостан Дине Лазаревой. На церемонии присутствовали члены ее семьи, коллеги и друзья. Каждый отзывался о профессоре как об удивительном, трудолюбивом и талантливом человеке. Работы доктора стали классикой отечественной фармакологии.
Дина Наумовна подготовила 12 докторов и 45 кандидатов наук. Наследниками трудов и учениками почетного академика стали также ее дети и внуки, которые также посвятили свою жизнь научной деятельности.