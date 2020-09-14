«Везде была примером»: в Уфе почтили память профессора Дины Лазаревой

На Южном кладбище в Уфе открыли бюст заслуженному деятелю науки России и Республики Башкортостан Дине Лазаревой. На церемонии присутствовали члены ее семьи, коллеги и друзья. Каждый отзывался о профессоре как об удивительном, трудолюбивом и талантливом человеке. Работы доктора стали классикой отечественной фармакологии.

Дина Наумовна подготовила 12 докторов и 45 кандидатов наук. Наследниками трудов и учениками почетного академика стали также ее дети и внуки, которые также посвятили свою жизнь научной деятельности.  

Она была примером практически во всем. В том, что она перворазрядница по стрельбе, перворазрядница по плаванию. Бог дал такой дар, она выступала на соревнованиях за институт и занимала первые места. Куда ни посмотришь, везде она была примером.

Владмир Плечев, сын Дины Лазаревой, заслуженный деятель науки РФ