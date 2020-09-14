В Уфе чудом спасли женщину от смерти

Сегодня, 14 сентября, в Уфе был зафиксирован пожар. Инцидент произошёл на улице Комсомольской. Огнём охватило квартиру в многоэтажном доме.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Из дома было эвакуировано 29 человек, из которых 7 – дети. В том числе, из огня вынесли хозяйку квартиры. Благодаря грамотным и оперативным действиям медиков, женщину удалось реанимировать.
Пострадавшую госпитализировали, а пожар потушили. Вся мебель в квартире была повреждена. Скорее всего, причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Все обстоятельства произошедшего выяснит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.