Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 8,2 тысячи человек

В Башкирии зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. Согласно обновленным данным, общее число зараженных увеличилось на 30 по сравнению с минувшими сутками. Всего же, за весь период пандемии, диагноз covid-19 был поставлен 8 223 жителям республики.

Стоит отметить, что с каждым днем увеличивается число выздоровевших. За минувшие сутки отрицательные результаты теста на коронавирус пришли 108 пациентам. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 7 827.