В Уфе молодой парень упал с высоты в торговом центре

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошёл на территории строящегося торгового центра. 25-летний монтажник получил серьёзные травмы, упав с высоты.

Инцидент зафиксирован в Кировском районе столице ещё 6 июля. На стройке шестиэтажного торгового центра проходили фасадные работы. С высоты около 16 метров один из рабочих случайно сорвался вниз. Парень соскользнул с лестницы, когда хотел перенести ведро с одного этажа на другой.