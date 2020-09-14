В Башкирии над 12-летней школьницей надругались в поле

Страшное преступление произошло в селе Иглино. 12-летняя девочка рассказала, что подверглась насилию со стороны неизвестных. Мама пострадавшей школьницы сразу обратилась в полицию.

Издание «Вести-Башкортостан» сообщает, что инцидент произошёл в поле. Над школьницей надругались двое неизвестных мужчин. Об этом девочка рассказала маме, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас ведутся поиски предполагаемых насильников. Все детали произошедшего предстоит тщательно изучить. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.