В Башкирии над 12-летней школьницей надругались в поле

Страшное преступление произошло в селе Иглино. 12-летняя девочка рассказала, что подверглась насилию со стороны неизвестных. Мама пострадавшей школьницы сразу обратилась в полицию.
Издание «Вести-Башкортостан» сообщает, что инцидент произошёл в поле. Над школьницей надругались двое неизвестных мужчин. Об этом девочка рассказала маме, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас ведутся поиски предполагаемых насильников. Все детали произошедшего предстоит тщательно изучить. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Башинформ.