Администрация Главы Башкирии проверяет строительство многоэтажки на Руставели

Администрация Главы Башкирии начала проверку строительства многоэтажки по улице Шота Руставели. Напомним, возведение здания было негативно встречено жителями соседних домов, так как строительство может негативно повлиять на старые дома. В частности, больше всего опасения вызывают здания детского сада №15 и 9-этажного дома №5.
В июне в знак протеста против строительства высотки некоторые из жильцов дома объявляли голодовку. Они также вставали на колени перед зданием городской администрации с прикрепленными на груди плакатами «Носков – уходи, Путин – помоги». Новый дом на Шота Руставели возводит строительная компания ПСК-6.
А накануне, по сообщению издания «Коммерсант-Уфа», на трое суток была помещена под административный арест жительница дома по Шота Руставели, 5, Алла Яковлева. Кировский районный суд признал ее виновной в мелком хулиганстве. Активистку задержали около здания администрации главы региона, куда она хотела попасть на прием.
Представители администрации Уфы пояснили, что здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии, а мониторинг дома ведет институт «БашНИИстрой». Экспертиза покажет, нужно ли усиливать конструкцию здания.
На прошедшем неделю назад «Стройчасе» Глава республики Радий Хабиров поручил первому заместителю руководителя Администрации Главы Башкортостана Ринату Баширову разобраться в этом вопросе.
Фото: Башинформ.