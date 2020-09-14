Администрация Главы Башкирии проверяет строительство многоэтажки на Руставели

Мы получили все необходимые документы от инициативной группы и от администрации города. Сейчас все их внимательно изучаем. Нам важно получить объективную информацию о строительстве дома, его влиянии на соседние здания. В этих вопросах мы должны опираться на факты, а не на эмоции.

Ринат Баширов, первый заместитель руководителя Администрации Главы Башкирии