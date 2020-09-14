Сырость, плесень и запах фекалий: жители Уфы страдают из-за некачественного капремонта

Дыры в потолке и дождь в квартирах. Жители дома по улице Новомостовой бьют тревогу. Капитальный ремонт кровли обернулся разочарованием для людей. Мало того, что верхние этажи регулярно топит, так ещё и появилась угроза обрушения потолка. Люди судятся с региональным оператором уже более пяти лет.

Тазы и ведра – уже почти как детали интерьера, новый ремонт каждый год – не прихоть Мансура Фатхутдинова, а необходимость. Мокрые обои отходят от стен, потолок покрывается чёрной плесенью, в квартире стойкий запах сырости. Пять лет назад крышу отремонтировали, но оказалось, что с техническими нарушениями. Кровля протекала всё это время.

Существует акт приёма-передачи. Жильцы нашего дома отказались его подписывать в связи с тем, что был проведён некачественный ремонт. Несмотря на это все, деньги региональный оператор субподрядчику перечислил. Это является нарушением закона, потому что мы свои подписи не ставили и региональный оператор не должен был перечислять деньги за ремонт этой крыши. Мансур Фатхутдинов, житель дома №25 по ул. Новомостовой

Судебные тяжбы с региональным оператором уже стали делом привычным. В этом году Фемида встала на сторону жильцов. Была проведена экспертиза, результаты которой людей совсем не обрадовали.

– Судебные эксперты сказали так, что в любой момент может произойти обрушение потолка уже. То есть потолок уже весь гнилой.

К слову, дом 1934 года постройки, перекрытия между этажами – деревянные. Если рухнет потолок, то есть вероятность, что пострадает весь дом, говорит Мансур Фатхутдинов. У жителей первого этажа свои проблемы. Их квартиры подтапливает не сверху, а снизу. Регулярно сточные воды заливают подвал дома, а жуткие запахи не дают жизни всему подъезду.

Мы много оставляем заявок в диспетчерской службе. Они приезжают, вопросов нет, но по факту всё остаётся на том же месте. Нам необходим ремонт, капитальный ремонт труб канализации. А так всё что они делают, это приезжаю, откачивают и уезжают. Мария Мирхайдарова, жительница дома №25 по ул. Новомостовой

А вот сотрудники ЖЭУ утверждают, что подвальные коммуникации в полном порядке, виноваты сами жильцы и каждый засор – их рук дело.

Раз в месяц да бывает, может два месяца в раз бывает. Слесаря когда прочищают, вытаскивают влажные салфетки, памперсы. Из-за этого и случаются засоры. Просто так засоры никогда не случаются. Если нормально использовать канализационные сети. Ильшат Карагулов, и. о. главного инженера ЖЭУ №3