Сырость, плесень и запах фекалий: жители Уфы страдают из-за некачественного капремонта

Дыры в потолке и дождь в квартирах. Жители дома по улице Новомостовой бьют тревогу. Капитальный ремонт кровли обернулся разочарованием для людей. Мало того, что верхние этажи регулярно топит, так ещё и появилась угроза обрушения потолка. Люди судятся с региональным оператором уже более пяти лет.
Тазы и ведра – уже почти как детали интерьера, новый ремонт каждый год – не прихоть Мансура Фатхутдинова, а необходимость. Мокрые обои отходят от стен, потолок покрывается чёрной плесенью, в квартире стойкий запах сырости. Пять лет назад крышу отремонтировали, но оказалось, что с техническими нарушениями. Кровля протекала всё это время.
Судебные тяжбы с региональным оператором уже стали делом привычным. В этом году Фемида встала на сторону жильцов. Была проведена экспертиза, результаты которой людей совсем не обрадовали.
– Судебные эксперты сказали так, что в любой момент может произойти обрушение потолка уже. То есть потолок уже весь гнилой.
К слову, дом 1934 года постройки, перекрытия между этажами – деревянные. Если рухнет потолок, то есть вероятность, что пострадает весь дом, говорит Мансур Фатхутдинов. У жителей первого этажа свои проблемы. Их квартиры подтапливает не сверху, а снизу. Регулярно сточные воды заливают подвал дома, а жуткие запахи не дают жизни всему подъезду.
А вот сотрудники ЖЭУ утверждают, что подвальные коммуникации в полном порядке, виноваты сами жильцы и каждый засор – их рук дело.
Забитый снизу подгузниками и залитый сверху дождём дом буквально трещит по швам. Казалось бы, вполне логично, что жильцы платят деньги в Фонд капитального ремонта, который должен решить проблему неправильно отремонтированной ими же крыши, но этого не происходит. Региональный оператор не согласился с решением районного суда и подал апелляцию в Верховный суд Башкортостана. Судьба жильцов решится в октябре. Если служители Фемиды оставят предыдущее решение без изменений, то регоператор обещает исправить все недочёты кровли. А если нет, то и думать страшно.