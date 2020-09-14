В Уфе коммунальщики получили шесть новых мусоровозов

Шесть новых мусоровозов на улицах города. Сегодня в Уфе представителям регионального оператора по вывозу и утилизации твердо-бытовых отходов вручили ключи от спецтехники. Обновление автопарка – одно из ключевых направлений мусорной реформы.
За 20 лет Александр Петров проработал почти на всех типах мусоровозов. И снова он сядет за руль отечественного грузовика. Александр – один из тех, кто получит ключи от новой машины. До начала торжественной церемонии опытный водитель успел оценить технику.
В торжественной обстановке, с напутствием, чтобы город стал чище, ключи вручил глава уфимской администрации. Всего шесть новых современных мусоровозов на базе грузового автомобиля КАМАЗ. По словам Ульфата Мустафина, обновление коммунальной техники города – одна из первоочередных задач мэрии.
За один рейс такой мусоровоз может вывезти мусор примерно из 60 евроконтейнеров. Обновление автопарка – одно из ключевых направлений мусорной реформы. В Уфе региональным оператором еще два года назад на конкурсной основе выбрали муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». В обязанности организации входит не только вывоз твердо-бытовых отходов, но и их переработка.
Для экологов главное, чтобы было чисто и с минимальными последствиями для окружающей среды. Поэтому важно, чтобы не только вовремя вывозился мусор, но и была налажена сортировка отходов, а полученное вторсырье при этом отправлялось на дальнейшую переработку.