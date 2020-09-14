В Уфе коммунальщики получили шесть новых мусоровозов

Шесть новых мусоровозов на улицах города. Сегодня в Уфе представителям регионального оператора по вывозу и утилизации твердо-бытовых отходов вручили ключи от спецтехники. Обновление автопарка – одно из ключевых направлений мусорной реформы.

За 20 лет Александр Петров проработал почти на всех типах мусоровозов. И снова он сядет за руль отечественного грузовика. Александр – один из тех, кто получит ключи от новой машины. До начала торжественной церемонии опытный водитель успел оценить технику.

Всё по-новому, конечно, здесь и панель приборов, вот камера висит заднего хода, техника обновляется, время на месте не стоит. Александр Петров, водитель

В торжественной обстановке, с напутствием, чтобы город стал чище, ключи вручил глава уфимской администрации. Всего шесть новых современных мусоровозов на базе грузового автомобиля КАМАЗ. По словам Ульфата Мустафина, обновление коммунальной техники города – одна из первоочередных задач мэрии.

Давно уже назрела необходимость замены автотранспортной техники, мы ведем постоянное обновление. Если вот буквально полгода назад я здесь же вручал импортный транспорт, который тоже показал хорошие результаты работы. Ульфат Мустафин, глава администрации г. Уфы

За один рейс такой мусоровоз может вывезти мусор примерно из 60 евроконтейнеров. Обновление автопарка – одно из ключевых направлений мусорной реформы. В Уфе региональным оператором еще два года назад на конкурсной основе выбрали муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». В обязанности организации входит не только вывоз твердо-бытовых отходов, но и их переработка.

Республика поддерживает регоператоров. Например, последние два года мы предоставляли субсидии по 50 миллионов рублей регоператорам на приобретение техники. Надеюсь, данная практика будет продолжена и в следующем году также будет от республики выделена такая сумма. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан