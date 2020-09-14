«Салават Юлаев» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне

Подопечные Томи Ламсы накануне обыграли омский «Аванград». Счет уже на 23-й секунде матча открыл Евгений Бирюков.
Защитник бросил от синей линии и точно попал в верхний угол ворот Эмиля Галимова. Преимущество «Салавата» удвоил Хартикайнен. Затем гости одну шайбу отквитали усилиями Александра Хохлачева. Во втором периоде Хартикайнен оформил дубль в большинстве. «Авангард» в оставшееся время пытался спасти игру, но сумел забить лишь один гол. Сергей Шумаков забросил красивую шайбу. 3:2 – победа уфимцев.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет снова дома. 15 сентября команда Томи Ламсы сыграет против нижегородского «Торпедо».