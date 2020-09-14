В Уфе мужчина с ножом тренировался на детской площадке

Уфимцы стали свидетелями необычной картины. В одном из дворов на детской площадке вооруженный мужчина решил потренироваться. Увиденным очевидцы поделились в социальных сетях.

Мужчина с ножом на улице Амантая тренировался прямо на детской площадке. Он был облачён в армейские штаны, а его действия напоминали борьбу. В какой-то момент мужчина решил потренироваться и с воображаемым пистолетом. Хорошо слышно, что совсем недалеко играют ребята и гуляют родители с колясками.