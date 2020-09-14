Хирурги из Уфы сделали уникальную операцию по реплантации конечности

«Пострадавший был госпитализирован в экстренном порядке по линии санитарной авиации в отделение сосудистой хирургии уфимской ГКБ №21. После травмы он долго находился в поле один, до прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны».

Ринат Нагаев, главный врач больницы