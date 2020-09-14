Хирурги из Уфы сделали уникальную операцию по реплантации конечности

Столичные хирурги 21-ой больницы пришли оторванную конечность пациенту. Эта операция является уникальной для Башкирии. Ранее мужчина получил производственную травму: ему отрезало ногу косилкой.
Пациенту в экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство по реплантации голени. Реплантированная конечность успешно прижилась. Через месяц реабилитации пациент смог самостоятельно ходить.
В операции участвовала бригада высококлассных специалистов: сосудистые хирурги — заведующий отделением Сагит Казбулатов, Денис Юлдашев, травматологи — Артур Нухов, Денис Айидов, анестезиолог Людмила Лунник, анестезистка Гульназ Гадиятуллина, операционная медицинская сестра Динара Нигматуллина.