Хирурги из Уфы сделали уникальную операцию по реплантации конечности

Столичные хирурги 21-ой больницы пришли оторванную конечность пациенту. Эта операция является уникальной для Башкирии. Ранее мужчина получил производственную травму: ему отрезало ногу косилкой. 

«Пострадавший был госпитализирован в экстренном порядке по линии санитарной авиации в отделение сосудистой хирургии уфимской ГКБ №21. После травмы он долго находился в поле один, до прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны».

 Ринат Нагаев, главный врач больницы

Пациенту в экстренном порядке выполнено оперативное вмешательство по реплантации голени. Реплантированная конечность успешно прижилась. Через месяц реабилитации пациент смог самостоятельно ходить.

В операции участвовала бригада высококлассных специалистов: сосудистые хирурги — заведующий отделением Сагит Казбулатов, Денис Юлдашев, травматологи — Артур Нухов, Денис Айидов, анестезиолог Людмила Лунник, анестезистка Гульназ Гадиятуллина, операционная медицинская сестра Динара Нигматуллина.