Житель Башкирии изобрел машину для выкапывания картошки

Житель Аскинского района Башкирии изобрел машину для автоматического выкапывания картошки. Разит Шайхиев из села Старые Казанчи использовал для постройки детали от автомобилей УАЗ и «Нива». Под капотом – дизельный двигатель от «Мерседеса», поэтому расход довольно экономичный.

Навесное оборудование мужчина сварил по своим чертежам. Его плюс в том, что технология выкапывания исключает порез клубней. Глубину погружения можно регулировать. В этом сезоне Разит Шайхиев собрал урожай и со своего огорода, и помог соседям.

Идея всегда приходит от лени. Лень копать картошку лопатой, решил механизировать, чтобы люди больше не собирали руками. Разит Шайхиев, житель с. Старые Казанчи