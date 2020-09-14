Житель Башкирии изобрел машину для выкапывания картошки

Житель Аскинского района Башкирии изобрел машину для автоматического выкапывания картошки. Разит Шайхиев из села Старые Казанчи использовал для постройки детали от автомобилей УАЗ и «Нива». Под капотом – дизельный двигатель от «Мерседеса», поэтому расход довольно экономичный.
Навесное оборудование мужчина сварил по своим чертежам. Его плюс в том, что технология выкапывания исключает порез клубней. Глубину погружения можно регулировать. В этом сезоне Разит Шайхиев собрал урожай и со своего огорода, и помог соседям.
В арсенале контруктора есть также сделанные своими руками почвафрез для вспашки, а также автополивочный прицеп. Мужчина планирует разработать навесное оборудование для окучивания картофеля.