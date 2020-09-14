Стали известны подробности смерти маленького ребёнка из Уфы

8 сентября в Уфе было обнаружено бездыханное тело полуторагодовалой малышки. Ребёнка нашли в собственной квартире родители. Вскрылись страшные подробности смерти несчастной.

На теле ребёнка были найдены травмы и синячки. Издание «КП-Уфа» сообщает, что происхождение повреждений не криминального характера. Родители часто делали малышке массаж, и телесные повреждения со смертью не связаны.