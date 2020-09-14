Жителям Башкирии два месяца не подключают электричество

Два месяца без света. В непростой ситуации оказались члены садового товарищества «Ясное» под Уфой. Решив ликвидировать СНТ, они расторгли договор с энергосбытовой компанией, а теперь не могут подключиться в индивидуальном порядке. В результате без электроэнергии оказались 70 человек. Куда обращаться садоводы, которые имеют прописку в товариществе, не знают.
Коллекция генераторов в гараже Ильгиза Гильванова только пополняется. Львиная часть семейного бюджета уходит, чтобы прокормить прожорливую технику. Вот уже почти два месяца теплые полы в доме остаются холодными, а свет появляется только когда заправлен генератор. 20-литровая канистра бензина расходуется за два-три дня. В такой ситуации оказались 70 жителей садового товарищества Ясное.
– Не живем сейчас, а выживаем. Без отопления никак, продукты портятся, воды нет, тепла нет.
В конце июля жители СНТ «Ясное» расторгли договор с энергосбытовой компанией. Решили ликвидировать садовое товарищество. Из-за нерадивых плательщиков долги за электричество приходилось делить между теми, кто платит вовремя.
Договор с юрлицом прекращен, а заключить новый они не могут. Многие проживают здесь на постоянной основе, имеют прописку в садовом товариществе.
Получить комментарий от «Башкирэнерго» нам не удалось. Есть ответ от администрации Октябрьского района. Проблема в том, что в период ликвидации СНТ энергетическая компания не может заключать договоры с физлицами. Это противоречит законодательству. После завершения процедуры, а собрание членов товарищества состоится 28 сентября, свет можно будет провести в индивидуальном порядке. Вот только как бы холода, переживают жители, не ударили раньше.