Жителям Башкирии два месяца не подключают электричество

Два месяца без света. В непростой ситуации оказались члены садового товарищества «Ясное» под Уфой. Решив ликвидировать СНТ, они расторгли договор с энергосбытовой компанией, а теперь не могут подключиться в индивидуальном порядке. В результате без электроэнергии оказались 70 человек. Куда обращаться садоводы, которые имеют прописку в товариществе, не знают.

Коллекция генераторов в гараже Ильгиза Гильванова только пополняется. Львиная часть семейного бюджета уходит, чтобы прокормить прожорливую технику. Вот уже почти два месяца теплые полы в доме остаются холодными, а свет появляется только когда заправлен генератор. 20-литровая канистра бензина расходуется за два-три дня. В такой ситуации оказались 70 жителей садового товарищества Ясное.

– Не живем сейчас, а выживаем. Без отопления никак, продукты портятся, воды нет, тепла нет.

В конце июля жители СНТ «Ясное» расторгли договор с энергосбытовой компанией. Решили ликвидировать садовое товарищество. Из-за нерадивых плательщиков долги за электричество приходилось делить между теми, кто платит вовремя.

Мы платили за них. Есть добросовестные люди, есть нет. Столкнулись с тем, что люди отказываются платить. Отключить их нельзя, каждый сам за себя теперь будет. Олег Бычков, житель СНТ «Ясное»

Договор с юрлицом прекращен, а заключить новый они не могут. Многие проживают здесь на постоянной основе, имеют прописку в садовом товариществе.

У нас пришел отказ от «Башкирэнерго» в связи с тем, что у нас есть подключение к электросетям. Светлана Абдо, жительница СНТ «Ясное»