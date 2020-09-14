В Уфе хитрые мошенники похитили 39 млн рублей

В Уфе вынесли приговор мужчинами, обманувшим пайщиков на десятки миллионов рублей. На скамье подсудимых снова оказались председатель ЖСК «Дуслык-Строй» и директор подрядной организации. Только вот новое дело касается уже другого жилищного кооператива. 67 пайщиков и 150 присвоенных миллионов рублей. Едва отсидев срок за прошлое преступление, обвиняемые вновь предстали перед судом.

Масочный режим был явно на руку подсудимым. Лица прятали под средствами индивидуальной защиты и натянув кепки пониже. Но как выглядят бывшей председатель жилищного кооператива «Треугольник» Разиф Абдрашитов и директор подрядной организации Андрей Чеботарев многие знают хорошо. У мужчин за плечами большой послужной список. В 2018 году они уже получали четыре года колонии. Вместе с основателем «Дуслык-Строя» мужчины тогда похитили более 300 миллионов рублей у пайщиков, которые перечисляли деньги на строительство многоквартирного дома.

Так что процесс и его порядок подсудимым уже знакомы. В марте, выйдя на свободу, Абдрашитов и Чеботарев вновь попали под следствие, но уже по другому делу. Жилой комплекс «Треугольник» – известный долгострой. Здание с пустыми оконными проемами долго мозолило глаза уфимцам. Место удачное, у всех на виду, вот в тени проворачивались многомиллионные схемы. На этот раз Абдрашитова и Чебатарева обвиняли в обмане 67 граждан, инвестировавших около 150 млн руб, которые, словно пропали в бермудском треугольнике.

Абдрашитов получил реальный срок – два года колонии общего режима. Суд учитывал смягчающие обстоятельства: двое малолетних детей, один из которых инвалид. А сам подсудимый в свое время даже организовывал благотворительные акции. В прошлом, кстати, участник боевых действий. На руке татуировка ДШР – десантно-штурмовая рота. А вот Чеботыреву присудили два года условно с выплатой штрафа 900 тысяч рублей.

А вот Абдрашитов явно не был готов к тому, что суд назначит реальный срок, сумку с вещами мужчина опрометчиво не собрал и после приговора начал в спешке звонить родным. В прошлый раз на приговоре по «Дуслык-Строй» он был куда более подготовленным. Подсудимым, кстати, вместо изначальных 150 миллионов рублей суд инкриминировал меньшую сумму – 39 миллионов.