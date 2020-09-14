В самом трезвом селе Башкирии появилась новая спортивная площадка

В 2020 году на участие в республиканском конкурсе «Трезвое село» подали более двух тысяч заявок, в числе конкурсантов 45 населенных пунктов из Давлекановского района. В пример остальным муниципалитет ставит жителей села Старокурманкеево. В прошлом году они стали победителями конкурса в рамках голосования в интернете. Подарочный сертификат на 200 тысяч они потратили на установку тренажеров.

На открытии спортивной площадки жители села Старокурманкеево устроили праздничный концерт. Песню про Дёму, на берегу которой расположен населенный пункт, спела ветеран труда Фасима Султанова. Пенсионерка активно участвует в культурной жизни родного села.

Мы так благодарны конкурсу «Трезвое село». Благодаря участию в нем в нашем селе теперь есть эта спортивная площадка. Мои односельчане заслуженно стали победителями интернет-голосования, участвовали все, дружно взялись за мероприятия. Фагима Султанова, жительница села Старокурманкеево

Спортивная площадка в селе Старокурманкеево появилась благодаря победе на этапе республиканского конкурса «Трезвое село». Населенный пункт в прошлом году стал лучшим среди участников из Давлекановского района. На выигрыш в 200 тысяч они решили установить тренажеры.

Работаем с молодежью, с детьми, у нас все приходят. Молодежь много собирается. Ахметвали Ганиев, художественный руководитель Соколовского сельского дома культуры

В этом году в муниципальном этапе «Трезвое село» Давлекановского района за звание лучших поборются 45 населенных пунктов. Среди них и деревня Соколовка. В местном доме культуры прошла встреча представителей Всемирного курултая башкир с членами курултая Давлекановского района. Они ознакомили собравшихся с проектом «Трезвое село».